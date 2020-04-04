Проверки, жесткое регулирование цен и санкции — белорусский рецепт помощи бизнесу

В коридорах власти Беларуси «созрел» проект решения, которое значительно ужесточит государственное регулирование потребительского рынка. В соответствии с документом, проект которого попал в руки СМИ, данное решение может быть введено «в целях усиления защиты потребительского рынка».

В соответствии с документов, планируется возобновить внеплановые проверки предприятий торговли и общепита. Теперь право на назначение внеплановых проверок будет предоставлено руководству министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), Минздрава и Госкомитета по стандартизации, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Запад».

Также проектом предусмотрено разрешение на проведение проверок в течение двух лет со дня госрегистрации объектов торговли и общепита.

МАРТу, Минздраву и Госкомстандартизации предлагается предоставить право приостанавливать работу торгового объекта, объекта общественного питания на срок не более 90 дней, что может привести к закрытию объекта по причине банкротства.

При этом главе МАРТа может быть предоставлено право вовсе запрещать работу объекта торговли или общепита в случае неустранения предписаний, выданных в ходе проверки.

Как сообщалось, правительство Беларуси предприняло жесткие меры по защите потребительского рынка и сдерживанию роста потребительских цен в условиях негативного влияния на национальную экономику пандемии коронавируса.

Постановлением №184 правительство Беларуси с начала апреля ввело жесткое госрегулирование цен на потребительском рынке. В частности, им предусмотрено граничить допустимый рост отпускных цен на потребительские товары и услуги в пределах 0,5% в месяц. Розничные цены должен быть зафиксированы на уровне 1 апреля 2020 года при безусловном обеспечении ассортиментного перечня. Несоблюдение этих мер считается грубым нарушением правил торговли, влекущим за собой последствия в соответствии с законодательством, отмечается в постановлении. Документ действует до 30 июня 2020 года.

Между тем, бизнес-союзы Беларуси уже обратились к премьер-министру с просьбой отменить постановление №184.

«Его результатом для тех, кто не склонен нарушать данное постановление может быть закрытие многих производств, импортных поставок, сокращение ассортимента товаров на прилавках страны. Как следствие – еще один виток в рецессии белорусской экономики», — говорится в письме бизнес-сообщества в адрес премьера.

«Витебский Курьер» обратился за комментарием в предпринимателю, который ознакомился с проектом. «Мы все загнемся и без этого решения» — ответил бизнесмен. По его словам, когда бизнесы начнут массово закрываться качество жизни населения резко ухудшится.

«При плохом сценарии из продажи исчезнут многие необходимые товары, которые продавать станет просто невыгодно. Никакой государственный орган не может прогнозировать соотношение спроса и предложений. Им не под силу определять какой должна быть адекватная цена, чтобы были удовлетворены и потребители, и импортеры, и производители, и продавцы», — заключи предприниматель.

Он также добавил, что без механизма дотаций бизнесу решение будет опасным именно для всей экономики, потому что это «придавит» и без того крайне слабый в плане ресурсов белорусский бизнес.

Соблюдаем дистанцию! ВОЗ рекомендует, а в Витебске пошли еще дальше

Фотофакт: в Витебске пациентов из инфекционной больницы возят в диагностический центр

Covid-19: спасение утопающих – дело рук самих утопающих?!

«Впереди очень тяжелые времена». Что будет с курсом рубля и процентными ставками по кредитам в Беларуси — эксперт

Министр здравоохранения отстранил начальника управления по здравоохранению Витебского облисполкома Деркача

46-летняя медсестра из Витебска стала первой среди медиков жертвой вируса в Беларуси

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...