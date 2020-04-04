Первый случай нового коронавируса зарегистрирован в Могилеве

Первый случай коронавируса COVID-19 зарегистрирован в Могилеве. Об этом Радио Могилев сообщила главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай.

Заболевший — могилевский медик, который проходил обучение в Витебске. Напомним, что Витебская область по данным Минздрава на 3 апреля являлась вторым очагом распространения КОВИД-19 в Беларуси после Минска — в регионе было зафиксировано 89 случаев коронавирусной инфекции.

Всего в Могилевской области насчитывается 4 случая нового коронавируса, сообщает mogilev.online. Помимо областного центра, случаи заражения КОВИД-19 зафиксированы в Кричеве, Кировске и Бобруйске.

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