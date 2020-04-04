В Беларуси в стационарах находятся 394 человека с коронавирусом

В Беларуси в стационарах на лечении находятся 394 человека с коронавирусом. Об этом сообщили сегодня, 4 апреля, в пресс-службе Минздрава.
«У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек», — отметили в Минздраве.
В Минздраве подтвердили смерть пяти пациентов с COVID-19.
«Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — проинформировали в пресс-службе.
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