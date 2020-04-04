Профсоюзы передали Витебской инфекционной больнице средства защиты и термометры

Профсоюз работников здравоохранения сегодня передал 2 тыс. защитных медицинских костюмов, бесконтактные термометры, антисептические гели и растворы для рук Витебской областной клинической инфекционной больнице, сообщили в областном объединении профсоюзов, пишет БелТА. Ранее предприниматели передали в Витебский центр гигиены и эпидемиологии необходимое оборудование и средства защиты.

Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило отметил, что на медицинских работниках сегодня лежит основная нагрузка по преодолению ситуации с COVID-19. Важно для них создать необходимые условия работы, обеспечить безопасность.

«Закуплены в первую очередь средства индивидуальной защиты, которые в больницах используются постоянно и в них всегда есть потребность. Это не разовая акция. На сегодня профсоюз уже оказал помощь различным учреждениям на сумму более Br170 тыс.», — сказал он.

С марта Федерация профсоюзов Беларуси проводит усиленный контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях для профилактики коронавируса.

Совместно с нанимателями прорабатываются вопросы по корректировке режима работы для исключения массового скопления людей. Усилен общественный контроль за исправностью работы санитарно-бытовых помещений и вентиляции, обработкой рабочих мест и общего пользования.

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