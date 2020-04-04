Под Витебском перевернулась фура с пивом

Фура с пивом опрокинулась недалеко от агрогородка Ольгово Витебского района, сообщает БелТА.

Авария произошла сегодня во второй половине дня. Водитель большегруза съехал кювет, где машина опрокинулась на бок.

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