В Витебске открылся дискаунтер «Хит! Экспресс»: есть дешевые овощи, фрукты и молочка

В Витебске открылся уже третий магазин сети дискаунтеров «Хит! Экспресс». Он расположился на улице М.Горького, 43. Все товары в этом магазине продаются по акционным ценам.

В Витебске открылся дискаунтер «Хит! Экспресс»: есть дешевые овощи, фрукты и молочкаДобраться до магазина можно как на общественном транспорте – остановка Спортшкола Комсомолец сразу через дорогу, так и на авто – есть удобный подъезд для машин.

На 170 квадратах торговых площадей дискаунтера можно найти более 2500 наименований товаров. По формату дискаунтер в этот раз больше похож на небольшой, но уютный магазин у дома, поэтому покупателей обслуживают 2 кассы и 9 человек персонала  магазина.

В Витебске открылся дискаунтер «Хит! Экспресс»: есть дешевые овощи, фрукты и молочкаМагазины «Хит! Экспресс» отличаются акционными ценами на свои товары. На открытии мы проверили ряд позиций, которые удивили своей ценой. Можно купить недорогие фрукты, овощи, масло, колбасы, рыбу, кофе и многие другие товары. Так, мандарины продаются по 2,79 руб за кг, бананы – 2,49 руб за кило, минтай разбирают по 5,49 рублей, а за ту же сумму можно взять полкило обжаренного молотого кофе.

овощи магазинЕще один привлекательный для местных жителей бонус – игра «Удача в придачу!». Покупая товары удачи в магазинах «Хит!», можно принять участие в популярной игре и выиграть крупный денежный приз.

«Мы видим, что жителям Витебска нравится, когда все акционные товары можно найти в одном магазине. Поэтому увеличение числа магазинов «Хит!» в Витебске – ожидаемый многими и вполне логичный шаг. Теперь продукты, бытовую химию и детские товары по сниженным ценам можно приобрести в удобном небольшом магазине», – отметили в дискаунтере.

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