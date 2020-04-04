В Витебске открылся дискаунтер «Хит! Экспресс»: есть дешевые овощи, фрукты и молочка

В Витебске открылся уже третий магазин сети дискаунтеров «Хит! Экспресс». Он расположился на улице М.Горького, 43. Все товары в этом магазине продаются по акционным ценам.

Добраться до магазина можно как на общественном транспорте – остановка Спортшкола Комсомолец сразу через дорогу, так и на авто – есть удобный подъезд для машин.

На 170 квадратах торговых площадей дискаунтера можно найти более 2500 наименований товаров. По формату дискаунтер в этот раз больше похож на небольшой, но уютный магазин у дома, поэтому покупателей обслуживают 2 кассы и 9 человек персонала магазина.

Магазины «Хит! Экспресс» отличаются акционными ценами на свои товары. На открытии мы проверили ряд позиций, которые удивили своей ценой. Можно купить недорогие фрукты, овощи, масло, колбасы, рыбу, кофе и многие другие товары. Так, мандарины продаются по 2,79 руб за кг, бананы – 2,49 руб за кило, минтай разбирают по 5,49 рублей, а за ту же сумму можно взять полкило обжаренного молотого кофе.

Еще один привлекательный для местных жителей бонус – игра «Удача в придачу!». Покупая товары удачи в магазинах «Хит!», можно принять участие в популярной игре и выиграть крупный денежный приз.

«Мы видим, что жителям Витебска нравится, когда все акционные товары можно найти в одном магазине. Поэтому увеличение числа магазинов «Хит!» в Витебске – ожидаемый многими и вполне логичный шаг. Теперь продукты, бытовую химию и детские товары по сниженным ценам можно приобрести в удобном небольшом магазине», – отметили в дискаунтере.

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