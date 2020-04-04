Зимний апрель в Витебске. С новым снегом!

В большинстве районов города Витебска утром выпал снег. Везде разной интенсивности, цвета и консистенции.
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