Зимний апрель в Витебске. С новым снегом!

В большинстве районов города Витебска утром выпал снег. Везде разной интенсивности, цвета и консистенции.

Зимний апрель в Витебске. С новым снегом!

Зимний апрель в Витебске. С новым снегом!

Билево в снегу. Апрель 2020.

Зимний апрель в Витебске. С новым снегом!

Снег на Герцена в Витебске. 4 апреля 2020 года.

Зимний апрель в Витебске. С новым снегом!

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