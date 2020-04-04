Девять лет получил убивший отца молотком житель Браславщины

Прокуратура Браславского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Видзовского сельсовета, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления — умышленного лишения жизни другого человека, своего отца.

В апреле 2015 года без вести пропал 50-летний житель одного из населенных пунктов Видзовского сельсовета. Были подозрения, что пропавший погиб. Но, кроме найденного принадлежащего ему велосипеда со следами крови, никаких иных сведений о мужчине долгое время не имелось.

Пока в прошлом году знакомый обвиняемого, которого замучила совесть, не написал в правоохранительные органы явку с повинной, в которой указал, что помогал сыну, убившему своего отца, прятать, а затем и перепрятывать его труп, пишет газета «Браслаўская звязда».

В последующем в ходе осмотра места происшествия сотрудниками правоохранительных органов труп был обнаружен, а подозреваемый в убийстве взят под стражу. В ходе предварительного расследования он признал себя виновным в убийстве своего отца. На протяжении всего следствия обвиняемый в целом давал последовательные показания, которые подтвердил и в суде, в частности, что нанес спящему на придомовой территории отцу не менее 5 ударов молотком по голове. Кроме признательных показаний, вина обвиняемого в совершенном преступлении подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертизы и иными письменными материалами уголовного дела.

Умысел убийцы был направлен именно на лишение жизни, а мотив его — личные неприязненные отношения, которые давно сложились между обвиняемым и его отцом.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы в период совершения особо тяжкого преступления обвиняемый мог в полной мере осознавать фактический характер своих действий. Материалы уголовного дела содержат сведения о том, что мужчина был неоднократно судим. Хотя в настоящее время судимости и погашены, их правовые последствия утрачены, однако данное обстоятельство характеризует обвиняемого как лицо, склонное к совершению преступлений и правонарушений, представляющих опасность для общества. До взятия под стражу обвиняемый нигде официально не работал, не лучшим образом характеризовался по месту своего жительства, отрицательно зарекомендовал себя и в СИЗО.

Согласно ст. 3 УК Республики Беларусь наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть справедливыми, т. е. устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного.

С учетом представленных обвинителем обстоятельств суд Браславского района признал жителя Видзовского сельсовета виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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