Не есть чтобы жить! Витебский горисполком вводит ограничения в общепите

Меры противодействия коронавирусу продолжают усиливать в Витебске. Витебский горисполком продолжает реализовывать план по защите населения от вируса. На сайте горисполкома появилась информация, адресованная руководителям объектов общепита.

Во исполнение пункта 12 Плана дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в Витебской области утвержденного председателем Витебского областного исполнительного комитета от 30.03.2020 № 262/107-52 обеспечить технологический перерыв не менее 60 минут на объектах общественного питания для проведения текущей дезинфекции помещений и оборудования после 15.00 часов.

При этом, указывается исключить проведение заказных мероприятий в столовых предприятий, учреждений образования.

Устанавливается режим работы объектов общественного питания до 19.00 часов.

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