Соблюдаем дистанцию! ВОЗ рекомендует, а в Витебске пошли еще дальше

С первого апреля власть дистанцировалась от народа в прямом смысле. Раньше нельзя было ничего решить лично. Теперь ничего нельзя решить по телефону.

Логично! В связи с тем, что карантин вводить «бессмысленно» и «не правильно для всех». Можно его ввести для некоторых. Оцените ноу-хау. В Витебске можно «записаться на дистанционный прием по телефону». То есть позвонить, чтобы записаться на созвон.

«В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, с целью обеспечения личной безопасности и здоровья граждан, с 1 апреля 2020 года руководство и руководители структурных подразделений Витебского городского исполнительного комитета, администраций районов г. Витебска будут проводить личные приемы граждан посредством телефонной связи согласно графикам!», — сообщается на сайте Витебского горисполкома.

На прием к руководству горисполкома можно записаться по телефонам: 8 0212 33-62-70, 8 0212 33-62-49.

Запись граждан на прием руководства горисполкома осуществляется по телефонам: 33 62 70, 33 62 49.

Запись граждан на прием руководства администрации Октябрьского района г. Витебска осуществляется по телефону:64 96 96.

Запись граждан на прием руководства администрации Первомайского района г. Витебска осуществляется по телефонам: 64 33 73.

Запись граждан на прием руководства администрации Железнодорожного района г. Витебска осуществляется по телефонам: 60 53 16, 60 25 52.

Хорошего вам настроения!

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