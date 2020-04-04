7 апреля в Беларусь прилетит миссия ВОЗ. А это поможет?

Во вторник, 7 апреля, в Беларусь прибудет миссия Всемирной организации здравоохранения.
Об этом стало известно во время видеоконференции Минздрава Беларуси и представителей ВОЗ.
Главная задача делегации из трёх экспертов ВОЗ – оценить работу наших медиков. Миссия ВОЗ будет в Беларуси до конца следующей недели. К слову, сейчас аналогичная делегация находится в Италии и Испании, сообщает АТН.
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