7 апреля в Беларусь прилетит миссия ВОЗ. А это поможет?

Во вторник, 7 апреля, в Беларусь прибудет миссия Всемирной организации здравоохранения.

Об этом стало известно во время видеоконференции Минздрава Беларуси и представителей ВОЗ.

Главная задача делегации из трёх экспертов ВОЗ – оценить работу наших медиков. Миссия ВОЗ будет в Беларуси до конца следующей недели. К слову, сейчас аналогичная делегация находится в Италии и Испании, сообщает АТН.

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