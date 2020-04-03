Covid-19: спасение утопающих – дело руки самих утопающих?!

В 2020 году мир живет в новой реальности. В животном мире все просто: беда объединяет. Когда пожар или наводнение, сильные помогают слабым. На водопое никто никого не ест! У людей произошло обратное: разговоры о связи национальности и болезни и прочая муть запестрела в сети. Ещё год назад таких бы закидали тапками, а теперь даже некоторые ученые стали искать в геноме национальные признаки. Covid-19 все прояснил. В ЕС нашлись границы, и граждане сразу поделились на своих и чужих. Причем некоторые не то что чужим помогать отказались, но и своих домой перестали пускать. Крылатая фраза «Спасение утопающих – дело руки самих утопающих» стала международной. А есть, вообще, особенные! Туркменбаши, вылечивший своего коня от коронавируса, запретил это слово! Вот, нет слова – нет проблем!

Впрочем, что нам до них, тут самим бы разобраться. Желание нашей власти на всю информацию наложить гриф «для служебного пользования» и не общаться с народом сыграло в этот раз против неё. Закрытость всегда рождает домыслы! «И тут Остапа понесло»! Не будем упоминать всю вакханалию полета писательской фантазии.

Мы пошли к тем, кто грифы расставляет. Вдруг узнаем что-то новое? Путь наш был непростым. По-моему, ничего не получилось. Судите сами. Сразу встал вопрос, кто мы – граждане или СМИ? Все должны приходить в разное время.

18 марта прием граждан проводил заместитель начальника Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Николай Николаевич Каспирович. Обратилась как гражданка. Ответить на мои вопросы он не смог — не владел информацией. Сказал, что заинтересован в представлении сведений, ибо мы в одной лодке. Вместе сходили к секретарю. Я записалась как представитель СМИ на 19 марта к начальнику управления Юрию Николаевичу Деркачу. Принять, увы, не смог, ибо была видеосвязь, и вообще, я снова стала не представителем СМИ, а гражданкой! Записали на 1 апреля. Снова как гражданку.

1 апреля Юрий Николаевич уже отсутствовал. На мои вопросы согласилась ответить заместитель начальника Главного управления Людмила Федоровна КОВАЛЕВА.

– Сколько больниц Витебска приспособлены для приема больных с пневмонией и с осложнениями, вызванными коронавирусом?

– Все стационары города имеют возможность для приема и лечения граждан с симптомами пневмонии. При подозрении на коронавирус больные размещаются в инфекционной больнице. Решение о госпитализации и выборе места для размещения больного принимает врач, осуществляющий прием конкретного заболевшего.

– На каком этапе госпитализации принимается решение о размещении пациента в больнице для больных Covid-19 и в отделениях пульмонологии? Кто принимает решение о необходимости анализа на коронавирус?

– Решение о необходимости проведения анализа у человека, имеющего симптомы заболевания, также принимает врач. Сегодня обследование на коронавирус производится в Витебском областном противотуберкулезном диспансере. Туда же могут обратиться граждане, въехавшие в нашу страну из-за рубежа. Проблем с наличием тестовых платформ нет.

– Достаточно ли сегодня медицинского персонала для обслуживания большого количества заболевших? Хватает ли спецодежды и защитных средств для работы медиков?

– На сегодняшний день врачей достаточно. С защитной одеждой есть сложности, но они решаются.

– Правда ли, что производится перепрофилирование врачей для работы с пациентами, нуждающимися в подключении к аппарату ИВЛ?

– Любой врач имеет общую медицинскую подготовку и при необходимости сможет выполнять необходимые для пациента манипуляции, но сегодня вопрос так не стоит. Что будет завтра, никто не знает.

– Сегодня в железнодорожной больнице умерла пациентка. Кто и по каким правилам указывает причину смерти?

– Люди умирают по многим причинам. Они могут быть вызваны различными факторами: хроническими заболеваниями, вирусным заражением, бактериальным осложнениями и иными причинами. Смерть наступает от прекращения выполнения организмом жизненно важных функций. Что явилось причиной такой реакции организма, выясняется согласно установленной методике, о чем производится запись в документах.

– Есть ли статистика по заболеваемости различными формами гриппа сейчас? Как выбрать правильную схему лечения?

– Сейчас — время сезонного подъёма заболеваемости в нашей стране. У людей со слабым здоровьем происходит обострение имеющихся проблем. Анализы на выявление иных форм гриппа у нас не проводятся. Лечение пациентов производится в строгом соответствии с утвержденной методикой. Недостатка в лекарственных средствах мы не испытываем. Конкретных цифр у меня нет.

– При входе в облисполком мне обработали руки, а какие карантинные мероприятия проводятся в городе? И кто принимает решение о назначении тех или иных процедур? У вас маски обязательны?

– Решение по введению карантина в городе принимает санитарно-эпидемиологическая служба. Здесь решают, какие карантинные меры или меры обработки проводить. У нас почти нет посетителей, поэтому маски мы не носим.

– Людмила Федоровна, нельзя ли создать в вашей службе пресс-центр, куда любой может обратиться с вопросами по ситуации — не в конкретном случае, а получить общую картину заболевания в городе?

– Этим занимается отдел идеологической работы. Его специалисты решают вопросы об объемах и виде предоставления информации гражданам и журналистам.

– Спасибо за ваши ответы. Что можете пожелать горожанам?

– Ежедневно, практически 24 часа в сутки, мы мониторим ситуацию. Постоянно находимся в контакте с республиканским руководством. Делаем все возможное, чтобы город перенес пандемию с минимальными потерями. Горожанам желаю крепкого здоровья. Заботьтесь о себе и своих близких. По любым конкретным вопросам лечения можно обратится на горячую линию или отправить письменное обращение на электронную почту. Ответ, согласно закону об обращениях, вам будет предоставлен в течение четырнадцати дней.

Горячие линии по вопросам коронавирусной инфекции в Витебской области, в Витебске — 8 (0212) 67-36-44, в Полоцке — 8 (0214) 74-39-44, в Новополоцке — 8 (0214) 57-36-44, в Орше — 8 (0216) 51-34-41 и 51−34−48.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции мы позвонили на горячую линию в Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по телефону 8 (0212) 33-15-77. Работает она с 09.00 до 13.00 и с 13.30 до 18.по будням.

– Планируется ли введение полного карантина в Витебске? Что должно для этого произойти?

– Данные по превышению порога заболеваемости в городе нам предоставляет Министерство здравоохранения. При превышении порога заболеваемости, будет введен полный карантин или частичный. Пороговая цифра разрабатывается на основании статистических данных прошлых лет. В настоящее время пик уровня заболеваемости не превышен. Санитарная обработка помещений и иных мест проводится по необходимости. Сегодня обязательно обрабатываются места проживания или нахождения пациентов, у которых обнаружен коронавирус. Остальные мероприятия по работе в период пандемии нами разработаны и утверждены витебским горисполкомом 27 марта.

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31 марта и 1 апреля в Витебске находился министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Степанович Караник. Руководство собиралось на совещание. Они решили создать штаб и собираться каждый день. Это все. Может, мы им подарим марлю — пусть повязки делают?

Итог: Смотрим Комаровского. Он разложил по полочкам, как помогать себе в условиях украинского здравоохранения. Белорусскому здравоохранению — этот же рецепт. Впрочем, по-моему, он подходит любой стране.

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