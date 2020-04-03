«Не владеет обстановкой». Прокуратура — о враче, сказавшей, что ситуация в Витебске выходит из-под контроля

— Прокуратурой Витебской области в рамках компетенции проводится проверка информации, размещенной в социальной сети «ВКонтакте» врачом Витебской областной клинической больницы скорой медицинской помощи Натальей Ларионовой о якобы имеющихся фактах фальсификации сведений по заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаваемых во Всемирную организацию здравоохранения. При этом установлено, что Наталья Ларионова по роду своей деятельности является врачом лабораторной диагностики и не располагает доступом к информации, направляемой в ВОЗ. Более того, не представляет, кто и как это делает. Также она не владеет эпидемиологической обстановкой как в целом по республике, так и по Витебскому региону, — заявила представитель областной прокуратуры Наталья Гуща.

По ее словам, какие-то меры в отношении Натальи Ларионовой пока приниматься не будут.

Напомним, врач Наталья Ларионова в своем посте во «ВКонтакте» заявила, что ситуация с COVID-19 «начала выходить из-под контроля» и что цифры по заболеваемости, которые Беларусь подает в ВОЗ, «абсолютно мифические». После этого она была вызвана в прокуратуру области.

Медработник умерла в Витебске. Что еще известно о пандемии в городе

Врач из Витебска Наталья Ларионова записала необычное видеообращение по поводу эпидемии коронавируса

В Витебской области происходит движение войск и перемещение техники

Министр здравоохранения отстранил начальника управления по здравоохранению Витебского облисполкома Деркача

«Впереди очень тяжелые времена». Что будет с курсом рубля и процентными ставками по кредитам в Беларуси — эксперт