«Состояние не тяжелое». В Докшицах заразились два монаха, больница райцентра заполнена

Поскольку об этом случае уже распространяются слухи и ложная информация, Katolik.life попросил прокомментировать ситуацию отца Олега Шенду, кусташа Белорусской кустодии ордена братьев меньших капуцинов. Он посетил Докшицы и поговорил с врачами. Вот что он сообщил изданию.

Два брата из католической монашеской общины капуцинов в Докшицах заболели воспалением легких и в настоящее время проходят лечение. Несколько прихожан костела также были госпитализированы с пневмонией.

— В районной больнице лежат два брата, один из них священник. Ни один из них не находится на искусственной вентиляции легких и не лежит постоянно под капельницей. Как обычно, периодически ставят капельницы во время лечения. У обоих братьев не тяжелое состояние: они не лежачие, абсолютно самостоятельные. У одного брата держится повышенная температура — это немного настораживает. У другого брата температура спала. Так что нет причин для паники, просто обычное волнение.

Тесты на COVID-19 у братьев взяли, но результатов пока нет, ожидается, что они будут известны в понедельник.

— Насколько я знаю, ни у кого из заболевших пневмонией в Докшицах, у которых брали тесты раньше, коронавирус пока не подтвердился. На протяжении последнего месяца ни один из братьев-капуцинов не был за границей.

По словам жителей Докшиц, пневмония в городе довольно массовая, больница заполнена.

— Такое количество случаев в какой-то степени настораживает в контексте коронавируса, — отметил отец Олег.

Что касается прихода в Докшицах, то он живет по обычному графику, только из-за коронавируса людей просят не посещать массовые Литургии без особой нужды. Сейчас в приходе два священника служат святую Мессу. Изменений по празднованию Пасхи тоже пока нет.

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