46-летняя медсестра из Витебска стала первой среди медиков жертвой вируса в Беларуси

Официально о смерти медработника сообщили на заседании областного штаба по борьбе с коронавирусом, правда, тогда не сообщили, кто стал жертвой заболевания.

Предварительный диагноз, от которого скончалась витебская медсестра — тяжелая двухсторонняя пневмония вирусно-бактериального генеза, наличие РНК коронавируса пока не подтвердили.

«К сожалению от пневмонии умерла процедурная медсестра отделения неврологии из Витебской городской клинической больницы №1», — сообщили Sputnik коллеги умершей.

Женщине было 46 лет. Как пояснили медики, их коллега начала задыхаться, ее положили в больницу, но состояние продолжило ухудшаться, после чего медсестру перевели в реанимацию, где она умерла.

По словам собеседников, сейчас в больницах Витебска лежит еще несколько медсестер из 1-й клинической больницы, в том числе и Главная медсестра с двусторонней пневмонией.

Витебская область находится на втором месте в стране по количеству заболевших коронавирусом. За сутки в регионе выявлено четыре новых зараженных у пациентов, находящихся на лечении.

«Впереди очень тяжелые времена». Что будет с курсом рубля и процентными ставками по кредитам в Беларуси — эксперт

Медработник умерла в Витебске. Что еще известно о пандемии в городе

Врач из Витебска Наталья Ларионова записала необычное видеообращение по поводу эпидемии коронавируса

В Витебской области происходит движение войск и перемещение техники

Министр здравоохранения отстранил начальника управления по здравоохранению Витебского облисполкома Деркача

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...