Маски, тревога и вопросы к властям. Как живет Витебск, который первым столкнулся со смертями от COVID-19

Самые тревожные вести про коронавирус сейчас приходят из Витебска. В понедельник страну облетели слухи о том, что из города не выехать и не въехать: возле него якобы блокпосты. Только журналисты развеяли эти слухи, как пошли трагические новости: Витебск — первый город в стране, где умерли два человека — и у них был подтвержденный COVID-19. В регионе несколько дней провел министр здравоохранения, ситуацию рассматривали на заседании оперштаба. Что происходит в северном областном центре к концу этой напряженной недели, рассказывает в TUT.by в фоторепортаже.

Улицы, магазины, аптеки: маски «пошли в народ» после первой смерти земляка

Витебляне учатся жить с коронавирусом: осваивают новые слова — «самоизоляция», «социальная дистанция», привыкают ходить в масках, уходят на «удаленку», придумывают, чем заняться дома.

Люди в масках на улице стали встречаться чаще с 30 марта: горожане узнали, что в реанимации в тяжелом состоянии лежит витебский актер Виктор Дашкевич с подтвержденным коронавирусом. 31 марта, когда Витебск прочитал в новостях, что артист умер, масок на лицах стало еще больше.



Теперь в маске в людном месте примерно каждый десятый витеблянин. Народа на улицах, в магазинах заметно меньше.

Привыкнуть не кучковаться трудно, однако люди стараются стоять на расстоянии друг от друга. Но вот в очереди в магазинах все по старинке: покупатели рядом, друг за дружкой. Кассиры и охранники иногда напоминают про дистанцию. Практически все торговые работники — в масках и перчатках.

К слову, в витебских магазинах тоже подорожали лимоны и пропал имбирь: люди начитались в интернете, что он якобы помогает от коронавируса. Научно это не доказано. Но в магазинах страны цены на имбирь рванули аж до 36 рублей за кг!

Спрос на медицинские маски и антисептики в Витебске вырос более чем в 10 раз. Чтобы выполнить все заявки в регионе, предприятие «Фармация» работает круглосуточно. В среднем в городе за день только в государственной аптечной сети продают до 50 тысяч масок, сообщает телеканал «Витебск».

Но ажиотаж на маски, антисептики не спадает: только они поступают в продажу, их разбирают. Иногда нужно обойти пять-шесть аптек, чтобы найти хоть что-то. Поэтому многие уже шьют маски сами. Молодежь носит стильные модели: с сердечками, звездочками, надписями.

В магазинах стали появляться наклейки «Спасибо, что носишь маску, тем самым препятствуешь распространению COVID-19».

Люди носят с собой антибактериальные салфетки, дезсредства. Протирают руки, телефоны, кнопки лифта и домофона, дверные ручки и т.д.



Больницы, поликлиники: посетителей довольно много

Для госпитализации пациентов с вирусными инфекциями и пневмонией в Витебске перепрофилировали пять учреждений: туберкулезный, кожно-венерологический диспансеры, корпус БСМП, первую городскую и так называемую железнодорожную больницу. Пока для таких больных отвели 1780 коек.

Больные коронавирусом и контакты первого уровня — в том числе в областной клинической инфекционной больнице. Вход на ее территорию закрыт. Но сюда каждый день приходят родственники и друзья пациентов. И посетителей довольно много. Передачи принимают через забор сотрудники «инфекционки». Они просят класть в пакет листок с именем и фамилией пациента.



В «железнодорожной» больнице (или, как ее теперь называют, областном клиническом специализированном центре) охрана также строго следит, чтобы посторонние не входили на территорию.

Больничный двор выглядит мрачно: старый забор с облезшей краской, а за ним деревья-обрубки. Это сейчас в Витебске — новый «тренд» от озеленителей: они даже мэра не слушают и обрезают стволы под ноль. Но надо отдать должное медперсоналу этой больницы: витебляне хвалят его за профессионализм, и так было и раньше — еще до пандемии.

Закрыт для посторонних и областной диагностический центр. С 16 марта плановую медицинскую помощь здесь не оказывают.

В поликлиниках ажиотажа нет: обстановка, как и в обычное время зимой-весной, когда становится больше ОРВИ. На прием к терапевту и другим специалистам можно записаться без проблем. Весь медперсонал — в масках. Многие посетители — тоже.

Уборщицы постоянно дезинфицируют ручки дверей, перила лестниц, кнопки в лифтах, скамейки возле кабинетов и т.д.

В поликлинике № 1 на улице Терешковой больших очередей в регистратуру нет. Ее сотрудники работают быстро, стараясь, чтобы возле окошка не образовывался поток людей. Потому что посетители, особенно пожилые, не всегда выдерживают социальную дистанцию. Недалеко от входа в поликлинику сидит администратор: он измеряет температуру у сотрудников, которые пришли на работу. Так, кстати, сейчас делают на многих витебских предприятиях и в учреждениях.

Очереди к врачам в поликлинике № 1 — традиционные, от коронавируса не зависят.

Для пациентов с температурой — отдельный вход в поликлинику. На дверях главного входа висит объявление со стрелкой-указателем.

Транспорт: пассажиров стало меньше, деньги за проезд некоторые передают в перчатках

В Витебске в обычном режиме работают оба вокзала: и железнодорожный, и автобусный. Билеты в кассах продают, мест в вагонах — хватает. Отменили поезда только в направлении России и Украины.

Людей на вокзалах меньше, чем раньше.



На витебских вокзалах пассажирам сейчас измеряют температуру — с помощью бесконтактных термометров.

Если у человека повышена температура, ему выдают медицинскую маску, узнают адрес и передают информацию в поликлинику по месту жительства, чтобы за ним установили медицинское наблюдение.



Общественный транспорт ходит по расписанию, как и раньше. Кондукторы — в масках, водители — нет: их защищает от контакта с людьми кабина.

В масках некоторые таксисты и маршрутчики.

Людей в троллейбусах, автобусах и трамваях стало значительно меньше, даже в час пик. Многие теперь стараются добираться на работу пешком, в своем авто или на такси.

В общественном транспорте усилили меры дезинфекции. Когда автобусы, трамваи и троллейбусы возвращаются с линии, салоны тщательно моют со спецсредствами. Пока транспорт ходит по маршруту, работники трижды за смену обрабатывают части салона, с которыми пассажиры больше всего соприкасаются.

Водители маршруток рассказывают, что некоторые пассажиры сейчас передают деньги за проезд в перчатках, салфетках: чтобы не прикасаться к монетам или купюрам.

Кафе, кино, клубы, тренажерки: гости пропали — выручки упали

Многие заведения общепита, в которых теперь пусто, делают акцент на бизнес-ланчи и на доставку еды.

Наиболее популярна — бесконтактная доставка, сообщает телеканал «Витебск». Клиент сообщает, куда привезти заказ, где оставить (например, на табурет возле квартиры).



Хозяин одного из витебских кафе рассказал, что выручка упала на 95%, посетителей нет. Для привлечения гостей организовали акцию «2 коктейля бесплатно», потратились на рекламу. Результат — ни одного клиента.

В кафе рядом с салфетками — теперь антисептики. Столики — на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Чтобы не двигать мебель, социальную дистанцию выдерживают благодаря табличкам: «столик заказан», «столик на задании».

Ночные клубы, рестораны, другие увеселительные заведения в городе работают не позже 23.00. Некоторые остановили работу на неопределенный срок.

Кафе и другие точки общепита должны теперь работать не позже 19.00. В них нельзя проводить свадьбы и другие заказные мероприятия. После 15.00 не менее чем на час заведение нужно закрывать — на дезинфекцию.

В кинотеатрах не продают билеты на места рядом — только через одно, чтобы была дистанция. Не все выполняют это ограничение.

Большинство спортивных объектов, тренажерных залов работают как обычно. Здесь проводят дезинфекцию, проветривание, разграничивают потоки людей. Посетителей стало меньше. «Зожники» теперь все больше выходят на уличные спортплощадки.

Сады, школы, университеты: малыши могут сидеть дома, студенты переходят на «дистанционку»

Витебский горисполком 27 марта утвердил План дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения ОРВИ, в том числе вызванных COVID-19. Но опубликовали его на сайте городской администрации только 30 марта. Горожане его, кстати, прозвали коротко и на свой лад: «карантин».

Согласно этому документу, детсады в Витебске работают, но родители могут не водить ребенка в группу, при этом за ним сохраняется место, а плату не берут.

Воспитатели говорят, что некоторые родители не водили детей в сад еще за несколько недель до опубликования горисполкомовского плана.

В школах дети должны находиться «в рамках одного класса». Кружки работают. При этом объединение детей из разных классов, в том числе на каникулах, исключается.

По решению родителей многие школьники ушли на самоизоляцию еще в конце третьей четверти. Каникулы в Витебске, как и везде, закончатся 6 апреля. И в понедельник дети снова должны сесть за парты, сообщают TUT.BY витебские родители и педагоги.В высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях отменяют групповые занятия. Студенты переходят на дистанционное обучение и обучение по индивидуальным графикам. Они должны находиться по месту учебы без выездов домой. Простым витеблянам ни холодно ни жарко от заседаний оперштаба в облисполкоме Беда разобщила (дистанция — 1,5 метра), но в то же время объединила витеблян. С коронавирусом помогают бороться предприятия, частный бизнес, обычные горожане: медучреждениям передают маски, спецодежду, обувь. Некоторые кафе и рестораны (в частности, «Витебский трактир») начали готовить бесплатные обеды для медиков в больницах с больными вирусными инфекциями. Некоторые горожане сейчас уезжают из Витебска: в любой уголок страны, где, как они считают, поспокойнее. Но есть и те, кто, наоборот, приезжает сюда из столицы: эти люди думают, что небезопаснее сейчас в Минске. Есть те, кто привозит витебским бабушкам и дедушкам детей. В Витебске — не то чтобы паника, нет. Но на лицах большинства людей однозначно читается тревога. В облисполкоме по утрам заседает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. В горисполкоме, как мы уже упомянули, разработали свой план действий. Видео: телеканал «Витебск»



Но простым витеблянам от этого ни холодно ни жарко. С этих заседаний не ведется онлайн. В пресс-релизах госорганов черт ногу сломает. Минздрав скуп на информацию и говорит ребусами. А люди хотят наконец услышать четкие ответы на вопросы: у скольких жителей страны и Витебска в частности коронавирус, сколько у него жертв, сколько госпитализировано с пневмониями, как обеспечены всем необходимым больницы, болеют ли медики, хватает ли у них сил справляться со своими обязанностями или они работают на износ. И до тех пор, пока люди не получат ответы на эти и другие вопросы, будут рождаться слухи. О том, что все больницы в Витебске уже переполнены, что медики практически живут на работе, что людей косит пневмония, что по ночам из моргов выносят десятки гробов, что перед городом блокпосты, что Ледовый дворец — весь в койках с больными коронавирусом… По данным Минздрава на 2 апреля, в Беларуси 300 человек инфицированы коронавирусом с начала вспышки. Из них 254 человека находятся на стационарном лечении, 42 выздоровели, 4 умерли. Под медицинским наблюдением как контакты первого и второго уровней находятся почти 9,3 тысячи человек. Из них 1943 пациента — в стационарах. Минздрав сообщает, что в Беларуси есть отечественные и импортные тест-системы — в запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований, работают 9 лабораторий, еще 3 откроют при необходимости.

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