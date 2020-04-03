На борьбу с коронавирусом в Беларуси брошены военные медики

Вся Беларусь борется с коронавирусом. По словам Александра Лукашенко, в стороне от этих событий оказались военные медики. «А ведь среди них тоже есть инфекционисты и вирусологи», отметил президент. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Смолевичский район.

«У нас же по республике пять-шесть таких больниц. Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное — они тоже будут в этой теме, научатся», — сказал глава государства, пишет БелТА.

Как оказалось, Президент уже дал необходимые поручения главе Администрации Президента и госсекретарю Совета безопасности.

«Мы что, думаем, что в армии ничего никогда не случится? А не дай бог, какой-то военный конфликт — они первыми пойдут. Поэтому это для них определенная учеба, а для меня значительная помощь и контроль», — добавил Александр Лукашенко.

Пока привлекать студентов-медиков к борьбе с коронавирусом не планируется, сказал Президент.

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