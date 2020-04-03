«Зачем лишний раз испытывать судьбу?» Голкипер клуба «Витебск» Дмитрий Гущенко призывает не идти на игру из-за коронавируса

Голкипер «Витебска» Дмитрий Гущенко рассказал «Прессболу» о ситуации в городе в связи с коронавирусом.

– Университет имени Машерова, в котором учусь, закрылся на дистанционное обучение. И в команде мы, хочешь не хочешь, начинаем тревожиться, читая информацию из интернета, – задумываемся о здоровье своих близких. Конечно, это сильно отвлекает от футбола.

Главное, здоровье, и я прошу родных лишний раз не выходить на улицу. Стараемся ограничить посещение общественных мест, — цитирует слова Гущенко tribuna.com.

– Твои родные и друзья пойдут на игру со «Смолевичами»?

– Нет. Это и мое категорическое мнение.

– Тогда как относишься к тому, что наш чемпионат проходит со зрителями?

– Не очень хорошо. Лучше бы играли без них – надо заботиться о здоровье людей. Хотя, я думаю, они и сами это понимают. На открытии сезона в Гродно, где мы играли с «Неманом», показалось, что на матч пришло человек сто, не больше. Зачем лишний раз испытывать судьбу? – сказал Гущенко.

Напомним, игра «Витебск» – «Смолевичи» состоится 5 апреля.

Вокруг белорусского чемпионата по футболу разгорелись страсти.

Вчера фанаты БАТЭ, минского «Динамо», «Немана», брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» выступили с заявлениями, что из-за распространения коронавируса, они требуют остановить проведение чемпионата Беларуси по футболу.

Приостановить чемпионат Беларуси по футболу призвала Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов.

«Мы призываем к тем же мерам, которые приняты во всем мире. Откровенно непонятно, как можно продолжать турнир в таких условиях. Здравый смысл говорит о том, что должны применяться одинаковые стандарты, мы будем добиваться этого», — заявил генеральный секретарь FIFPro Йонас Бер-Хоффман.

Главный тренер футбольного клуба «Витебск» Сергей Ясинский заявил, что чемпионат Беларуси пока останавливать не нужно. Заявление прозвучало особенно резонансно на фоне смертей от коронавируса в Витебске и новых случаев заражения в Витебской области.

В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 351 случай заражения, четверо умерли.

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