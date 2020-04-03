Медработник умерла в Витебске. Что еще известно о пандемии в городе

По данным Минздрава на 3 апреля, в Беларуси 351 человек инфицированы коронавирусом. В Витебской области заражено 89 человек.

По словам заместителя начальника Облздрава Николая Касперовича, умерли две женщины.

Первый случай — женщина 73 лет с хроническими патологиями. Ее тест подтвержден, но потом его стали перепроверять.

Второй — женщина медицинский работник, у которой была двусторонняя пневмония вирусно-бактериального генеза. Результат анализа на коронавирус пока не известен.

О том что в Витебске заразились более 10 врачей сказал Александр Лукашенко, а то, что это врачи именно Витебской областной клинической больницы мы узнали из своего источника. По неофициальной информации заразилось значительно больше врачей.

Официально подтвердить ли опровергнуть информацию никто не мог. Ни один телефон Витебского облздравотдела не отвечал сегодня. В том числе и «горячая линия» по вопросам коронавируса.

Из горячих линий дозвонились только в Центр гигиены и эпидемиологии. Там сообщили, что любой может заказать у них гигиеническую антивирусную обработку помещения и любой территории.

Карантин в Витебске пока вводить не собираются, потому что «порог не превышен».

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