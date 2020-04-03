В Витебской области происходит движение войск и перемещение техники

Перемещение военной техники по дорогам Витебской области связано с возвращением десантников с учений в места своей дислокации, сообщает БелТА со ссылкой на источник в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде.
Учения проходили в марте во время проверки боевой готовности Вооруженных Силах Беларуси. Витебские десантники успешно выполнили поставленные задачи.
«Сегодня возвращаемся в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие приступят к штатным мероприятиям согласно плану боевой подготовки, а также подготовки к параду к 75-летию Победы«, — сообщили в бригаде.
Сегодня после обеда часть личного состава и техники прибудет на железнодорожный вокзал.
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