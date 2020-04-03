Бой Хабиба и Фергюсона в Беларуси невозможно провести

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о бое против Тони Фергюсона.

Бой Хабиба и Фергюсона в Беларуси невозможно провести

«Кто-нибудь даст мне локацию? Скиньте мне локацию. Я дома сижу, так как мы прилетели из Америки, мы на карантине. Тренируюсь постоянно.

Слышал насчет Беларуси, но не знаю — правда это или нет. Я-то прилечу в Беларусь, но Тони не сможет вылететь из США. Никого не выпускают и не впускают оттуда.

Мой совет вам всем — сидите дома, не нарушайте карантин. Все ученые мира, врачи, правительство, известные люди говорят, что надо пережить эту проблему. Старайтесь не нарушать. Уделяйте время своим детям и семье. И не деритесь в комментариях.

Все мне пишут, что мне надо улететь. Скажите куда?» — как сообщает Sports.ru, сказал Нурмагомедов во время прямого эфира.

Напомним, что российский боец из Дагистана заявил, что его бой с Тони будет отменен. Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, высказался за проведение боя в Беларуси.

«Главе государства — Лукашенко — огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов», — сказал Нурмагомедов-старший «Спорт-Экспрессу».

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