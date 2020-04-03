На все вопросы жителей Витебщины ответил Помощник Президента — инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во время «прямой линии»?

У сына Ольги Александровны из областного центра ослабленный иммунитет. Ей боязно отправлять ребенка в школу после каникул. Продлят ли пребывания школьников дома? Дети Карины Ивановны дошкольного возраста. Семья сейчас на самоизоляции и переживает за возрастных воспитателей, которые ходят на работу. Может, стоит объявить карантин? У многодетной матери Натальи Николаевны один из сыновей – учащийся колледжа. Его отправили на производственную практику. Нужна ли она в такое время? Ксения Олеговна подняла вопрос оплаты арендных площадей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые согласно рекомендациям ушли на самоизоляцию. Если частные владельцы помещений идут навстречу, то государственные предприятия – нет. Люди также жаловались на недостаток в аптеках масок, дефицит или заметное подорожание дезинфицирующих растворов.

Анатолий Линевич сообщил, что все обозначенные проблемы будут подняты им на заседании областного оперативного штаба, который проводится каждое утро в облисполкоме. В четверг в Витебск поступило 65 тыс. масок. Что касается продления каникул, то вопрос должен решиться в ближайшее время.

Криком души назвала свое обращение витебчанка Ирина. После начала известных событий на Украине она переехала к нам вместе с мужем-белорусом и тремя детьми. В 2016 году они обратились в одно из хозяйств Витебского района с просьбой о приобретении по остаточной стоимости пустующего дома, где никто не жил двадцать лет. Заключили договор найма, за свой счет поставили дом на баланс, сделали капитальный ремонт. На все затратили 5,5 тыс. руб. Теперь же выяснилось, что решение было принято юридически неверно и дом хотят продать по оценочной стоимости – за 6,8 тыс. руб. Якобы уже нашелся и покупатель.

Инесса Михайловна подняла проблему владельцев двадцати индивидуальных домов, построенных по ул. 1-я Круговая в областном центре. К ним не подведены электричество и вода, в отвратительном состоянии находится дорога. Многие хозяева из-за этого продолжают жить на съемных квартирах.

В неприятную ситуацию попала Юлия Андреевна из Витебска. До 2016 года она с мужем длительное время снимала квартиру, куда перевезла оставшееся от родителей старинное пианино Bluthner 1890 года. Потом семья построила собственное жилье и договорилась с хозяином, что заберут музыкальный инструмент, справившись с ремонтом. Когда набрала номер телефона, жена хозяина сообщила, что он осужден с конфискацией имущества. В опись попало и пианино. Юлия Андреевна обращалась во многие инстанции. Она готова выкупить инструмент, который дорог как память о детстве и родителях.

После «прямой линии» Анатолий Линевич встретился с резервом кадров Витебского района, посетил ряд проблемных предприятий региона.

– Жизнь продолжается, нужно работать, – отметил он в беседе с журналистами.

В Беларуси могут продлить школьные каникулы — Лукашенко

«Давайте держаться вместе. Коронавирус – общая беда!»: начмед больницы Витебска рассказал о ситуации

«Впереди очень тяжелые времена». Что будет с курсом рубля и процентными ставками по кредитам в Беларуси — эксперт

В Беларуси могут продлить школьные каникулы — Лукашенко

Министр здравоохранения отстранил начальника управления по здравоохранению Витебского облисполкома Деркача

Врач из Витебска Наталья Ларионова записала необычное видеообращение по поводу эпидемии коронавируса