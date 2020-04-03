Проведен мониторинг работы всех учреждений здравоохранения Витебска

Ггруппа специалистов во главе с министром Владимиром Караником, по распоряжению Президента, провела мониторинг всех учреждений здравоохранения Витебска. Была проверена работа всех учреждений здравоохранения, протестированы все пневмонии, изменена логистика работы врачей всех уровней. Об этом сообщила заместителем министра здравоохранения Елена Богдан. Ее цитирует телеграм-канал «Официальный Минздрав».

По сообщениям, которые поступают, в городе наблюдаются затруднения в работе учреждений здравоохранения.

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