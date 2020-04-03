В Беларуси 351 случай коронавируса — Лукашенко

В Беларуси подтвержден уже 351 случай коронавируса. Об этом сегодня сообщил президент страны Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки в Смолевичский район.

Как рассказал Президент, сейчас в Беларуси 305 человек с диагностированным «КОВИД-19» находятся на лечении, из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ, сообщается на сайте телеканала ОНТ. Таким образом, за сутки в больницах прибавился 51 пациент с коронавирусом, число пациентов на ИВЛ увеличилось на 5 человек.

Еще 46 человек выписаны — о таком же количестве вчера сообщал Минздрав. Официально зарегистрированы четыре смерти пациентов с коронавирусом.

По мере роста масштабов распространения COVID-19 в стране Минздрав стал реже публиковать статистические данные. В последние дни озвучивает данные Президент.

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