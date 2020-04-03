Лукашенко предложил новое лекарство от коронавируса – сливочное масло

Александр Лукашенко предложил еще один рецепт борьбы с коронавирусом COVID-19. Чтобы не заразиться опасным вирусом необходимо есть жирную пищу и, особенно, сливочное масло. Об этом сказал Президент в интервью телекомпании «МИР».

«Вчера один очень умный россиянин, я послушал, говорит: надо физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Надо себя защитить от опасности. Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый, говорит, наверно, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю», – цитирует слова Лукашенко издание «Звязда».

Основная причина смерти — коронавирус. В Витебске умер еще один мужчина с пневмонией на ИВЛ

«Впереди очень тяжелые времена». Что будет с курсом рубля и процентными ставками по кредитам в Беларуси — эксперт

Министр здравоохранения отстранил начальника управления по здравоохранению Витебского облисполкома Деркача

Врач из Витебска Наталья Ларионова записала необычное видеообращение по поводу эпидемии коронавируса

 

Аватар

Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *