Лукашенко предложил новое лекарство от коронавируса – сливочное масло

Александр Лукашенко предложил еще один рецепт борьбы с коронавирусом COVID-19. Чтобы не заразиться опасным вирусом необходимо есть жирную пищу и, особенно, сливочное масло. Об этом сказал Президент в интервью телекомпании «МИР».

«Вчера один очень умный россиянин, я послушал, говорит: надо физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Надо себя защитить от опасности. Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый, говорит, наверно, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю», – цитирует слова Лукашенко издание «Звязда».

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