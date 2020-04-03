Основная причина смерти — коронавирус. В Витебске умер еще один мужчина с пневмонией на ИВЛ

Ночью 2 апреля в Витебском областном клиническом специализированном центре умер военный пенсионер Владимир Сидоров, ему было 70 лет, сообщил TUT.BY сын покойного Андрей. 13 марта мужчина поступил в отделение хирургии с диагнозом «тромбоз подколенного сосуда», через пять дней его выписали домой с температурой 38. Сказали, что грипп нужно лечить дома. Но состояние мужчины ухудшалось, через два дня ему сделали рентген в поликлинике — и оттуда с двусторонней пневмонией забрали в ту же больницу. Пять дней пациент был в реанимации на искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось. У мужчины был положительный тест на коронавирус. COVID-19 подтвердился и у его супруги, сейчас она в инфекционной больнице с пневмонией, сообщает TUT.by.

Андрей Сидоров рассказывает, что отец до того, как попасть в хирургическое отделение, почти две недели не выходил из дома: колено так болело, что он едва мог ходить.

— В больнице ему поставили диагноз «тромбоз подколенного сосуда». Пять дней прокапали, пролечили — и 19 марта выписали, — говорит Андрей. — Несмотря на то что у него была высокая температура — 38. Сказали, что это грипп, что он должен обратиться в поликлинику по месту жительства.

Родные вспоминают, что дома мужчине становилось все хуже: температура поднималась, появился кашель. Супруга пенсионера вспоминает, что сначала вызвали врача на дом.

— Врач послушала его, сказала, что легкие чистые, хрипов нет — и назначила второй антибиотик, — говорит Татьяна Борисовна. — Но температура была уже 39, не сбивалась, муж начал задыхаться. Вызвали еще раз врача: сказала, что у него хрипы, скорее всего, воспаление легких. В поликлинике сделали рентген — двустороння пневмония. И забрали на скорой в ту же больницу, где он лежал — но в кардиологическое отделение.

Супруга говорит, что поскольку состояние мужа ухудшалось, его поместили в реанимацию, пять дней он был на искусственной вентиляции легких, ночью 2 апреля мужчина умер.

— Тест на коронавирус у мужа был положительный, — говорит Татьяна Борисовна. — Но мы не сразу об этом узнали. Когда его забрала скорая, ко мне домой пришла дочка с семьей, поддержать. Часа полтора они пробыли. Потом коронавирус подтвердился и у меня, лежу в инфекционной больнице с воспалением легких. Дочь, ее муж и дети тоже под наблюдением врачей. У дочери и внучки тест на коронавирус отрицательный, зять и внук ждут результата. Со мной в палате лежит женщина, муж которой тоже был сначала в больнице, потом его выписали домой, а оттуда уже забрали с коронавирусом — он в реанимации на ИВЛ. Как мог заразиться мой муж? У нас версия одна — в больнице.

— Я в инфекционной больнице, — рассказывает Ирина, дочь умершего Владимира Сидорова.

— У меня отрицательный тест на коронавирус, но рентген показал пневмонию, у дочери — бронхит. Муж и сын пока не знают свой результат. Хотя я в одной больнице с мамой, встречаться мы не можем, выход из палаты запрещен.

Поскольку вся семья в Витебске в больнице, проститься с умершим дедом, отцом и мужем они не смогут.

Организацией похорон занимается сын Андрей, который приехал из Минска.

— У нас версия одна: отец заразился в больнице, — говорит мужчина. — За границей он не был, гостей заграничных у родителей тоже не было. Он почти не мог ходить и не выходил, пока не попал в хирургию. До сих пор не понимаю, как его могли выписать с температурой…

Андрей задавал этот вопрос в больнице. Там ему пояснили, что на 19 марта ситуация и в Витебске, и в целом по Беларуси была спокойная, никто не заподозрил у пациента, который не выезжал за границу и не контактировал с прибывшими из-за границы, коронавирус. Симптомы приняли за грипп, и, чтобы пациент не заразил других больных, из хирургии его отправили лечиться домой. Тем более в Витебском областном клиническом специализированном центре нет инфекционного отделения, а именно в такие доставляли первых пациентов с коронавирусом. Буквально через неделю эту больницу переориентировали на прием больных с подозрением и с подтвержденным коронавирусом, именно поэтому Владимир Сидоров оказался в кардиологическом отделении.

— В больнице говорят, что, наоборот, считают, что источником заражения стал мой отец, — поясняет Андрей Сидоров. — Но сейчас это все на уровне предположений. Уже никто точно не может установить, с кого все это началось.

В свидетельстве о смерти Владимира Сидорова — фото есть в редакции — указано: острая респираторная недостаточность, вирусная пневмония (COVID-19), основная причина смерти — коронавирус.



Ситуация в Витебске по-прежнему сложная, об этом говорят не только Сидоровы, но и другие пациенты и их родные, которые каждый день обращаются на TUT.BY.

К сожалению, Минздрав не дает статистику по регионам, но известно, что Витебск по количеству зараженных занимает второе место в стране (после Минска).

Всего же, по официальным данным, по состоянию на 2 апреля в Беларуси зафиксировано 300 случаев заражения коронавирусом, 42 человека выздоровели и выписаны домой, 4 человека умерли.

Первым умершим считается 75-летний актер из Витебска Виктор Дашкевич, вторым — 70-летняя учительница из Копыльского района Наталья Орлова (официально не подтверждено), третьим — 73-летняя пенсионерка из Витебска Александра Чепик. О четвертом ничего не известно. Это мог быть Владимир Сидоров, но с точностью мы утверждать не можем: во-первых, по нашим данным, этот случай должен попасть в статистику датой регистрации свидетельства о смерти — то есть 3 апреля, во-вторых, в редакцию поступило еще несколько обращений от родственников по фактам смерти их родных от коронавируса — в данный момент мы проверяем эту информацию.

Все вышеперечисленные пациенты находились на аппарате искусственной вентиляции легких. Как рассказал 2 апреля Александр Лукашенко, всего 11 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ. Но еще в прошлую пятницу замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила, что по состоянию на 27 марта ни один пациент с подтвержденным коронавирусом не находится на аппарате ИВЛ.

Ни Минздрав, ни другие госорганы не сообщают первыми о смертельных случаях, лишь подтверждают уже опубликованную в СМИ информацию о смертях.

Всемирная организация здравоохранения призвала Минздрав улучшить информирование граждан о ситуации с коронавирусом в стране.



«Впереди очень тяжелые времена». Что будет с курсом рубля и процентными ставками по кредитам в Беларуси — эксперт

Министр здравоохранения отстранил начальника управления по здравоохранению Витебского облисполкома Деркача

Врач из Витебска Наталья Ларионова записала необычное видеообращение по поводу эпидемии коронавируса

В Беларуси 351 случай коронавируса — Лукашенко

Как в Витебске строят путепровод «Полоцкий» и когда ждать открытия

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...