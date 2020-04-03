Mastercard открыла возможность дистанционного STEM-обучения для детей, родителей и учителей

Mastercard расширяет доступ к своей учебной программе по направлению STEM (наука, технология, инженерия, математика), используя комплекс новых творческих образовательных онлайн-ресурсов. Программа разработана для детей 8-12 лет, чтобы помочь учителям и родителям вдохновлять школьников на учебу и освоение новых областей знаний.

На сайте girls4tech.com, который Mastercard недавно запустила в сотрудничестве с образовательной компанией Scholastic, родители и преподаватели могут скачивать уроки, которые помогут ученикам ознакомиться с темами STEM, не выходя из дома в любой точке мира. Учебный курс доступен в том числе и в Беларуси. Онлайн-уроки ведутся на английском языке. Они подразумевают самостоятельное обучение для детей, однако эти материалы также помогут учителям проводить онлайн-уроки.

Mastercard разработала программу занятий на основе международных научных и математических стандартов, используя собственную глубокую экспертизу в области платежных технологий и инноваций. Girls4Tech дает детям возможность изучить широкий спектр карьерных направлений и профессий в области STEM – например, таких как специалист по выявлению мошенничества, аналитик данных и инженер программного обеспечения.

Программа Girls4Tech (Технологии для девочек) работает уже шесть лет, и за это время обучение прошли более 800 000 учеников по всему миру. Занятия проводятся в формате открытий, девочки решают задачи по актуальным современным проблемам и пробуют свои силы в STEM.

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