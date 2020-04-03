Фанаты футбольных клубов Беларуси бойкотируют матчи и призывают остановить чемпионат

Болельщики ведущих футбольных клубов Беларуси против проведения матчей чемпионата страны.

Вчера фанаты БАТЭ, минского «Динамо», «Немана», брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» выступили с заявлениями, что из-за распространения коронавируса, они требуют остановить проведение чемпионата Беларуси по футболу, пишет vseprosport.ru.

Сейчас болельщики перестали посещать матчи и призвали остальных людей последовать их примеру.

Отметим, чемпионат Беларуси остается единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который не приостановили из-за нового вируса.

Напомним, что приостановить чемпионат Беларуси по футболу призвала Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов.

«Мы призываем к тем же мерам, которые приняты во всем мире. Откровенно непонятно, как можно продолжать турнир в таких условиях. Здравый смысл говорит о том, что должны применяться одинаковые стандарты, мы будем добиваться этого», — заявил генеральный секретарь FIFPro Йонас Бер-Хоффман.

Главный тренер футбольного клуба «Витебск» Сергей Ясинский заявил, что чемпионат Беларуси пока останавливать не нужно. Заявление прозвучало особенно резонансно на фоне смертей от коронавируса в Витебске и новых случаев заражения в Витебской области.

По официальным данным, в стране зафиксировано более 300 случаев заражения коронавирусом COVID-19. По неофициальным — больницы не справляются с потоком пациентов, врачи массово болеют в Витебске.

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