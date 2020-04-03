Фанаты футбольных клубов Беларуси бойкотируют матчи и призывают остановить чемпионат

Болельщики ведущих футбольных клубов Беларуси против проведения матчей чемпионата страны.
Вчера фанаты БАТЭ, минского «Динамо», «Немана», брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» выступили с заявлениями, что из-за распространения коронавируса, они требуют остановить проведение чемпионата Беларуси по футболу, пишет vseprosport.ru.
Сейчас болельщики перестали посещать матчи и призвали остальных людей последовать их примеру.
Отметим, чемпионат Беларуси остается единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который не приостановили из-за нового вируса.
Напомним, что приостановить чемпионат Беларуси по футболу призвала Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов.
«Мы призываем к тем же мерам, которые приняты во всем мире. Откровенно непонятно, как можно продолжать турнир в таких условиях. Здравый смысл говорит о том, что должны применяться одинаковые стандарты, мы будем добиваться этого», — заявил генеральный секретарь FIFPro Йонас Бер-Хоффман.
Приостановить чемпионат Беларуси по футболу призвала Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов
Главный тренер футбольного клуба «Витебск» Сергей Ясинский заявил, что чемпионат Беларуси пока останавливать не нужно. Заявление прозвучало особенно резонансно на фоне смертей от коронавируса в Витебске и новых случаев заражения в Витебской области.
Главный тренер ФК «Витебск» Ясинский рассказал почему чемпионат Беларуси останавливать не нужно
По официальным данным, в стране зафиксировано более 300 случаев заражения коронавирусом COVID-19. По неофициальным — больницы не справляются с потоком пациентов, врачи массово болеют в Витебске.
В Витебской области более 10 врачей заразились коронавирусом — Лукашенко
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