В Беларуси могут продлить школьные каникулы — Лукашенко

Весенние каникулы, скорее всего, будут продлены на неделю, заявил 3 апреля Александр Лукашенко, общаясь с журналистами в Смолевичском районе.

По словам Главы государства, этот вопрос будет проработан с участием министра образования, который доложит о потенциальной наполняемости классов.

— Требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но мы не будем давлеть над родителями. Это их дети. Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет, — передает слова Президента БелТА.

Решение о продлении каникул будет принято 4 или 5 апреля, уточнил А. Лукашенко.

— Скорее всего, мы продлим на неделю, — сказал белорусский лидер.

Напомним, сегодня Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Смолевичский район.

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