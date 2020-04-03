Европарламент призвал освободить журналиста Сацука

Европарламент призывает немедленно освободить главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука и снять с него все обвинения. Об этом говорится в заявлении главы Комитета по иностранным делам Дэвида Макалистера, главы делегации по связям с Беларусью Роберта Бедроня и постоянного докладчика Европарламента по Беларуси Петраса Ауштрявичюса.

Обвинения, выдвинутые Сацуку, названы в заявлении сомнительными и абсурдными.

«В прошлом году он раскрыл коррупционную схему, в которой были замешаны высокопоставленные чиновники системы здравоохранения, некоторые из которых были впоследствии осуждены. Мы уверены, что, учитывая это, обвинения Сергею Сацуку, выдвинутые в прямой связи с этим расследованием, выглядят еще более абсурдными», – говорится в заявлении.

Отмечается, что журналист неоднократно получал угрозы, а его задержание произошло после того, как он раскритиковал подход властей Беларуси к эпидемии коронавируса.

В условиях чрезвычайной ситуации в области здравоохранения СМИ играют важнейшую роль в распространении точной информации о пандемии, отмечается в заявлении.

«Произошедшее еще более неприятно, так как может привести к дальнейшему запугиванию и самоцензуре независимых журналистов, которые работают с социально значимыми темами, такими как коррупция и здравоохранение», — констатировали представители Европарламента.

Они призывают власти Беларуси выполнять международные обязательства в области свободы выражения и свободы средств массовой информации.

Напомним, Сацук был задержан 25 марта Департаментом финансовых расследований КГК. В редакции «Ежедневника» и дома у журналиста были проведены обыски.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 430 (получение взятки). Он заключен под стражу. ДФР КГК утверждает, что Сацук в качестве главного редактора «Ежедневника» принял для себя 5000 долларов за «подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования – компании «Анимед».

Примечательно, что Сацук плодотворно сотрудничал с КГК, в частности, он сообщал подробную информацию о коррупционных схемах, которые действовали в Беларуси. Благодаря этим данным многие влиятельные коррупционеры оказались на скамье подсудимых. Таким образом, он нажил немалое количество «авторитетных» врагов, имеющих серьезные рычаги управления. Глава КГК высказался в таком духе, что он не знает как повернется это дело.

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