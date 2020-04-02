Врач из Витебска Наталья Ларионова записала необычное видеообращение по поводу эпидемии коронавируса

Врач из больницы скорой помощи Наталья Ларионова записала видеообращение по поводу эпидемии коронавируса Витебске. Она рассказывает о том, что ее вызывали в прокуратуру и о страхе за коллег.



29 марта Наталья Ларионова опубликовала в соцсети сообщение, в котором рассказала, что ситуация в Витебске выходит из под контроля.

После чего женщина подверглась критике со стороны начальства. При этом заместитель главного врача Витебской БСМП Александр Винников обещал что Ларионову наказывать не будут.

1 апреля ее вызвали в прокуратуру, где расспрашивали о том, на основании какой информации она сделала такие выводы.

В первом видеообращении Наталья Ларионова говорит, что в коллективе Витебской БСМП возникла паника в тот момент, когда врачей стали направлять в другие больницы на дежурства. Несколько ее коллег заразилось коронавирусом.

Судя по содержанию видеообращения, Наталья Ларионова является поклонницей индийских ведических учений. Согласно доктрине, приверженцем которой она является, скоро человечество будет «стерто с лица земли». Она постоянно ссылается на некие «духовные практики», «тайные знания», «древние писания» и пр.

Следует отметить, что ситуация в Витебске действительно сложная. По этой причине в городе три дня работал министр здравоохранения Владимир Караник. Первым звоночком стала смерть заслуженного артиста Виктора Дашкевича. Вскоре Витебский горисполком ввел план по противодействию коронавирусу COVID-19. Полной неожиданностью для жителей города стало заявление Президента о том, что в Витебской области более 10 врачей заразились коронавирусом. В Витебске создали областной штаб по борьбе с распространением коронавируса. Сегодня стало известно, что уволен начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач. Александр Лукашенко сегодня заявил, что ситуацию с коронавирусом в Витебске «за трое суток взяли под контроль». Но, если рассудить, могла ли замена одного руководителя переломить ход течения эпидемии в считанные дни? В это не поверил даже Предстоятель Белорусской православной церкви Митрополит Павел, который решил взять ситуацию под контроль. Он облетел Беларусь с иконой и молитвой, освятив также и город Витебск. Однако расслабляться пока рано!

Второй «горячей точкой» Витебской области становится Орша, где выявили пять случаев коронавируса. Два случая выявлено в Полоцке. Вирус активно «гуляет» по всей Беларуси.

Вот кто нас порадовал своим оптимизмом, так это главный тренер ФК «Витебск» Сергей Ясинский. Он рассказал почему не нужно останавливать чемпионат Беларуси по футболу. Сам чемпионат Беларуси по футболу он назвал «лучиком света в темном царстве, который дает надежду«.

Хотим напомнить нашим читателям, что любую информацию нужно воспринимать с долей скепсиса, особенно если источник информации находится под сильным впечатлением от чего-то. Думайте, анализируйте информацию, будьте внимательны и благоразумны!

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