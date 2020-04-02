Министр здравоохранения отстранил начальника управления по здравоохранению Витебского облисполкома

Во время визита министра здравоохранения Владимира Караника в Витебскую область от должности был отстранен начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач.

Официально Юрий Деркач находится в отпуске. Его функции сейчас исполняет заместитель Николай Каспирович. Об этом сообщила «Наша Нива» со ссылкой на источник в Облздраве.

Врач из Витебска Наталья Ларионова записала необычное видеообращение по поводу эпидемии коронавируса

Как в Витебске строят путепровод «Полоцкий» и когда ждать открытия

На вокзалах в Витебске появятся тепловизоры

Витебского врача Наталью Ларионову вызывали в прокуратуру

В Орше пять лабораторно подтвержденных случаев коронавируса

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...