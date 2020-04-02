Министр здравоохранения отстранил начальника управления по здравоохранению Витебского облисполкома

Во время визита министра здравоохранения Владимира Караника в Витебскую область от должности был отстранен начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач.
Официально Юрий Деркач находится в отпуске. Его функции сейчас исполняет заместитель Николай Каспирович. Об этом сообщила «Наша Нива» со ссылкой на источник в Облздраве.
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