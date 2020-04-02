Бизнесмены передали в Витебский центр гигиены и эпидемиологии необходимое оборудование и средства защиты

Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии получает помощь от предпринимателей города. Как рассказал главный врач центра Николай Красовский, бизнесмены передали в учреждение генераторы холодного тумана – специальное оборудование для проведения дезинфекции больниц, пишет издание «Витьбичи».

Это оборудование особенно востребовано в нынешней ситуации для проведения санитарно-эпидемических мероприятий против СOVID-19. Также предприниматели привезли в центр тысячу масок и 50 комплектов защитных костюмов, поставляют дезинфицирующие средства, в которых сейчас большая необходимость.

– Работники зональный центра гигиены и эпидемиологии чувствуют социальную солидарность, которую проявляют предприниматели и другие граждане и готовы принять любую деятельную помощь, – отметил Николай Яковлевич.

Врачи-эпидемиологи, как и врачи больниц, сейчас находятся на переднем крае, и все больше людей готовы им помогать.

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