В Полоцке зафиксировано 2 случая коронавируса

2 апреля главный государственный санитарный врач Полоцка и Полоцкого района Михаил Гуринович сообщил на страницах «Полоцкого вестника» о выявлении двух инфицированных COVID-19, оба — жители других регионов. 31 гражданин из категории контактов 1-го уровня изолирован, 62 контакта 2-го уровня под наблюдением.

Главный врач Полоцкой ЦГБ Александр Стома рассказал, что в стационарах созданы резервные места, учреждения здравоохранения готовы к приему пациентов. На фоне роста заболеваемости ОРВИ наблюдается некоторое увеличение числа больных с пневмонией. Но если с начала нынешнего года зарегистрировано 440 пациентов с пневмонией, то для сравнения в минувшем году за этот период их было 660.

В настоящее время в больнице находятся 66 человек с пневмонией, двое из них в состоянии средней степени тяжести, необходимости в подключении их к дыхательной аппаратуре нет.

Меры приняты стандартные. Врачи призывают всех соблюдать меры профилактики. Рекомендуется мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами, при выявлении признаков ОРВИ — носить маски, посещать магазины только в случае необходимости, в очередях соблюдать дистанцию от 1,5 до 2 метров. Избегать прикосновений к лицу. Особенно уязвимой категорией являются граждане старшего возраста. Им рекомендуется оставаться дома. Гражданам, прибывшим из стран, неблагоприятных по заболеваемости COVID-19, предписана самоизоляция.

По Новополоцку информации о количестве заболевших пока не предоставляется. Тем не менее, в городе еще в середине марта почти на месяц отменили массовые мероприятия. СМИ сообщали о как минимум одной зараженной COVID-19 новополочанке. По информации gorod214.by, она уже выздоровела.

Многие организации в Полоцке и Новополоцке переходят на удаленный режим работы. Некоторые фитнес-клубы и другие учреждения уходят на добровольный карантин. Люди все чаще появляются на улицах в масках или вовсе самоизолируются. Поликлиники уже несколько недель перешли на новый режим работы и пока прекратили проведение периодических медосмотров.

На «Нафтане» также принимают серьезные профилактические меры, а в Полоцке дезинфицируют автобусы перед выездом на маршрут. Кроме того, на в поликлинике «Нафтана» провели молебен за здоровье горожан. Мощи священномученика Константина провезли по учреждениям и предприятиям города.

По всей стране врачам собирают деньги на недостающие средства индивидуальной защиты.

Если вы подозреваете у себя коронавирус, звонить можно по телефонам: в Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44

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