Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля

В своем телеобращении президент России заявил о необходимости продления нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Режим карантина продлится вплоть до 30 апреля. Карантин впервые был объявлен 25 марта.

Предприятия в такие дни должны были сохранить зарплату сотрудникам, нерабочие дни не включаются в период отпуска.

Однако ряд категорий работников домой не отпустили, а предложили продолжать работу в удаленном режиме.

1 апреля с предложением о продлении нерабочего периода на дистанционном совещании с Путиным выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Президент Путин признал, что ситуация с распространением в России COVID-19 «усложняется». 2 апреля в России выявлен еще 771 случай заражения.

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