В Витебске за неделю создали экспресс-тест на коронавирус

Витебская компания «СИВитал» создала тест-системы для диагностики коронавируса. Разработка заняла семь дней, но процесс сертификации может затянуться до окончания пандемии. Разработчики ждут ответ Минздрава о возможности ускоренной сертификации теста.



«СИВитал» разработала тест-систему для выявления РНК коронавируса на основе ПЦР-исследований. Технология позволяет узнать результат за полтора часа, сообщает TUT.by.

— Отличие наших тестов в том, что они дешевые. Они работают по методу полимеразной цепной реакции с внутренним контролем. Ложноположительные или ложноотрицательные реакции в этом случае исключены, — рассказывает Сергей Иванов, руководитель совета директоров группы компаний «Полимерконструкция», куда входит ООО «СИВитал».

Стоимость одной тест-системы составляет 12 рублей, и сейчас компания пытается еще больше снизить ее себестоимость. По информации компании, зарубежные аналоги стоят от 30 долларов.

«СИВитал» на протяжении 10 лет работает над созданием медицинских и ветеринарных тест-систем. Здесь выпускают тест-системы для обнаружения вирусов гепатитов B, D, C; цитомегаловируса, Эпштейн-Барр вируса, Эбола, парвовируса В19, а также для выявления в режиме реального времени ДНК вируса АЧС в продуктах свинины. Узнав о росте заболеваемости коронавирусом в Беларуси, сотрудники взялись за разработку тестов, которые бы с высокой точностью выявляли его наличие в организме. Семь дней работы — и вот готов еще один отечественный способ диагностировать COVID-19.

— На следующей неделе мы уже готовы выпустить количество тест-систем, которое бы позволило провести 100 тысяч исследований. На сегодняшний день есть в наличии тестов на 500 исследований. Но мы не можем их передавать в лаборатории, поскольку нет решения Минздрава, разрешающего применение теста, — отметил Сергей Иванов.

Прежде чем внедрять подобные механизмы выявления заболеваний, новинки проходят сертификацию, которая может занимать от трех месяцев до полугода.

— Если нас запустят на круг сертификации, то, когда он закончится, тесты уже будут не нужны, — считает руководитель совета директоров группы компаний «Полимерконструкция».

По его мнению, в чрезвычайной ситуации, в которой оказался мир, и Беларусь в том числе, можно применять альтернативу традиционной процедуре сертификации. Это лабораторный анализ на точность. Если предложенный тест работает, то принимается решение о его закупке.

Но Минздрав пока не спешит давать ответ на предложение об ускоренной сертификации, соответственно, о выпуске и использовании нового теста. Возможно, медлительность связана с тем, что «тест-систем в республике достаточно», как заверил накануне министр здравоохранения Владимир Караник.

— В Америке не хватает, в Италии не хватает, в России не хватает, а у нас хватает? — задается вопросом представитель бизнеса.

Тем временем в ближайшее время тестами компании будут пользоваться медики Украины и Казахстана. Сейчас готовится для отгрузки первая гуманитарная партия в эти страны.



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