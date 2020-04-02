В колонии в Орше заключенный был найден повешенным. «У него были сломаны руки» — мать

25 марта в штрафном изоляторе Оршанской исправительной колонии №8 был найден повешенным 27-летний Дмитрий Сёмчик.

В колонии в Орше заключенный был найден повешенным. «У него были сломаны руки» — мать

Фото «Наша Нива»

Женщина рассказала, что сын получил срок в России, куда поехал на заработки. Дмитрия задержали в Сочи, осудили на 9 лет за распространение наркотиков, пишет «Наша Нива».

Четыре года Сёмчик отсидел в России, а в прошлом году его перевели в Беларусь. Поместили в Оршанскую колонию №8.

Мать заключенного, утверждает что ее сын был повешен на собственной робе.

СК Оршанского района ведет следствие по факту смерти, но женщина хочет, чтобы дело передали в Минск. Мать говорит, что смерть сына от нее скрывали два дня, а потом не хотели показывать его без грима. Она рассказала журналистам, что видела на теле парня переломы и гематомы. Женщина согласна провести эксгумацию.

В администрации колонии побои категорически отрицают.

Бывший сокамерник Дмитрия, который сидел с ним в Бобруйске 10 лет назад, в суицид тоже не верит. По его словам, «у Димы конфликтов никогда не было, ни с администрацией, ни с заключенными».

— Он не был блатным, не «ломал режим», — рассказал Денис «Нашей Ниве». — Теперь я узнал, что он погиб в ШИЗО… Это очень странно. По моему мнению, совершить суицид он мог в единственном случае — если его «опустили». Но Дмитрий сидел в России, где нравы в колониях суровее, чем у нас, там следят за понятиями. И в России проблем с блатными у него не было. Поэтому не думаю, что он был опущен.

У Дмитрия осталась 5-летняя дочь. Похоронили его 28 марта.

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