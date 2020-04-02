Ситуацию с коронавирусом в Витебске «за трое суток взяли под контроль» — Лукашенко

В интервью Президент рассказал, что распространение в Беларуси коронавируса изначально связано с завозными случаями, будь то в Минске или Витебске. В целом он призвал не допускать паники и спокойно действовать в сложившейся обстановке. Сам глава государства свой привычный график не менял, пишет БелТА.

«Не проверялся я на коронавирус, но слежу за своим состоянием здоровья. Не меняю стиль жизни. И на тренировках, и физических нагрузок добавил. Но сейчас понял, что не надо, наверное, в этой ситуации, когда мы проходим пик вирусных заболеваний, физически грузить организм», — сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси на данный момент лишь единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения на фоне других серьезных проблем со здоровьем.

«У нас их всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус. Мы еще уточняем по четвертой смерти, был ли там коронавирус, — сообщил он. — Любой вирус осложнит хронические заболевания».

Президент также подчеркнул, что в Беларуси ничего не прячут, ведь смерть человека в принципе невозможно спрятать. Более того, в целом по смертности в Беларуси в текущем году динамика лучше в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.

Президент отметил, что министр здравоохранения со специалистами выезжали в Витебскую область.

«За трое суток взяли под контроль ситуацию. Сегодня мне уже докладывают: у них (мы же контролируем общую заболеваемость, я говорил, что мы на пике находимся) заболеваемость снизилась. Я молю бога, чтобы и мы как сейчас прошли хотя бы до Пасхи этот пик. И дай бог, чтобы удалось снизить», — сказал Александр Лукашенко.

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