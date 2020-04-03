«Впереди очень тяжелые времена». Что будет с курсом рубля и процентными ставками по кредитам в Беларуси — эксперт

Эксперт в сфере финансов, сооснователь кредитной онлайн-биржи CashMarket Сергей Мойсеенок рассказал что будет происходить с процентными ставками по кредитам и как этим можно воспользоваться в период кризиса.

Эксперт отметил, что кризис развивается с конца прошлого года. Сейчас он перешел в активную фазу и затронет все организации. «Давно нужно было задуматься об этом», отмечает эксперт. Во всем мире «мелкий бизнес будет разоряться и закрываться», говорит эксперт.

Средний и крупный бизнес двигается не понимая до конца, что будет дальше. А дальше будет сокращаться потребление и предприятия не получат ожидаемых доходов. В результате они вынуждены будут экономить ресурсы, уменьшать издержки. Это приведет к сокращению рабочих мест в экономике, многие окажутся без работы. Социальная нагрузка на государство возрастет.

Как защититься в этих условиях? Одного рецепта нет, тем более что кризис является глобальным. Во-первых нужно сократить статьи затрат. Если имеется кредит, то нужно регулировать отношения с банком, реструктурировать свои платежные обязательства. Бизнес может воспользоваться сервисом для перекредитования.

Как будет происходить развитие экономики и что нужно предпринимать, смотрите в интервью эксперта каналу «Стартап Технологии».

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