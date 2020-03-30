Что происходит в Витебске на самом деле? Голод информации о коронавирусе и пневмонии вызывает тревогу у людей

У супругов Дашкевичей из Витебска одновременно диагностировали пневмонию. Их отправили в тубдиспансер, «но там было переполнено. Поэтому мы отпросились домой, врачи дали нам антибиотики и отпустили», — рассказала «Нашей Ниве» Дашкевич.



Однако болезнь не отступала, температура росла, и пару снова госпитализировали — уже в другое учреждение, также переоборудованное под лечения легочных заболеваний.

«Дома у мужа поднялась температура. Нас направили в кожвендиспансер, который сейчас оборудовали под пульмонологию. Положили в разные палаты. Там взяли анализы на коронавирус, но сказали, что анализ отрицательный», — продолжает Дашкевич.



24 марта 75-летнему Виктору Дашкевичу, заслуженному артисту Беларуси, стало хуже, и его перевели в еще одно учреждение, которое, вероятно, сейчас также определено под лечение легочников — в железнодорожную больницу.

Как известно, Covid-19 вызывает осложнения в виде сначала сухого кашля, а после — пневмоний, часть которых протекает в тяжелой форме.

Вызывает недоумение, что спустя долгое время после обнаружения пневмонии у артиста Дашкевича и его жены, уже когда они находились в больнице, тест на коронавирус был якобы у обоих отрицательный, а после стал положительный — только у мужа, после того как его состояние ухудшилось.

Непонятно также, почему немолодую женщину с пневмонией уже через пять дней после госпитализации выписали домой, притом что в этот же день у ее мужа подтвердили коронавирус.

Обычно курс лечения пневмонии длиннее. К тому же, если коронавирус у мужа, а пневмония одновременно возникла у его жены, то логично было бы, чтобы у нее взяли повторный анализ и держали под наблюдением.

«У меня повторный анализ не брали, сказали изолироваться и быть дома 14 дней, — говорит Дашкевич. — Дочь мне носит продукты, оставляет их в подъезде».

Такие рациональные меры предосторожности семья принимает с учетом угрозы заражения.

Точно такая же ситуация произошла в Минской семье, где обнаружили двух больных. 60-летнего мужчину госпитализировали с пневмонией еще 17 марта и только 27 марта, когда его состояние ухудшилось, семье сообщили о коронавирусе.

И в витебском, и в минском случаях возникают аналогичные мысли. Или пациенты из двух разных городов заразились в больнице. Тогда вопрос к логике размещения пациентов. Или первые тесты, несмотря на наличие у обоих больных пневмоний, дали ошибочные результаты. Тогда вопрос к качеству проб, которыми пользуются в Беларуси.

По словам Дашкевич, еще семь артистов Витебского театра имени Якуба Коласа находятся в больнице, у пяти из них пневмония. Но, к сожалению, получить комментарии у представителей Минздрава, чтобы сопоставить информацию жены уважаемого человека с официальной позицией, практически невозможно, пишет «Наша Нива».

В Витебске же произошел случай, который попал в СМИ, когда умерла 58-летняя женщина, которая была госпитализирована с пневмонией и имела при этом сопутствующие проблемы со здоровьем. Родственникам позвонили и попросили самоизолироваться, сказали, что был подтвержден коронавирус. Впоследствии Минздрав опроверг эту информацию и заверил, что Covid-19 не имел места.

К сожалению, официальная информация о количестве пациентов с диагнозом «пневмония» в Витебске и области не публикуется.

С 27 марта по распоряжению министра внутренних дел милиционерам запретили выезжать из Витебской области и въезжать в нее.

В тоже время профилактические ограничения в Витебске не строгие.

Транспорт в город ходит по-прежнему. В маршрутках «Северного экспресса» говорят, что все рейсы из Минска на Витебск и из Витебска выполняют по плану.

Предприятия Витебска работают, как и раньше.

«Закрыта только обувная фабрика «Красный Октябрь» из-за того, что там были случаи заболевания у сотрудников», — рассказывает житель Витебска Христофор Желяпов.

В «Красном Октябре» информацию о карантине подтвердили. Причины не называют, говорят лишь, что такой режим введен у них с 16 марта. «Белвест» и «Марко» при этом работают в обычном режиме. Слухи о смерти от коронавируса директора «Марко» оказались фейком.

Витебский горисполком утвердил план дополнительных мероприятий по профилактике коронавируса и других респираторных инфекций. Там много пунктов. Маленьких детей родителям разрешили не водить в садик, иногородним студентам нельзя будет ездить на выходные домой. В интернете также появилась информация, что в Витебск просят не возвращаться иногородних студентов и ждать дальнейших указаний.

В библиотеках не будут работать читальные залы, а в ресторанах клиентов будут рассаживать на расстоянии не менее 1,5 метра. Руководителей организаций призывают не допускать к работе людей с симптомами респираторных заболеваний.

Время работы кафе и ночных клубов просто ограничили. Собственникам об этом решении сообщили еще пару дней назад.

«В субботу позвонили из горисполкома, а потом ходили и сотрудники милиции, говорили, чтобы работали только до 23 часов», — рассказывает директор арт-паба «Торвальд» Виталий Бровко.

На какое время вводится это ограничение графика работы, пока неизвестно.

«Нас просто предупредили: «Не вздумайте шутить». Сотрудники, руководители других учреждений волнуются», — говорит Виталий Бровко.

По его словам, людей в витебских кафе значительно меньше. Посещаемость арт-паба, например, упала наполовину.

В Витебском государственном университете имени Машерова, комментируют информацию относительно ограничений.

«Нет, конечно, такой рекомендации не было. На сегодня мы только разграничили потоки студентов, чтобы не было скопления людей: первые пары отменили, сместили расписание — рассказала «Нашей Ниве» ректор университета Валентина Богатырева. — Мы разрешаем, если студент плохо себя почувствовал, работать в оффлайн-режиме. Это делается по отдельному заявлению. Иногда родители волнуются, их можно понять. Но такие случаи, когда кто-то по заявлению перевелся на оффлайн-режим, единичны».

В Витебском облисполкоме отказались прокомментировать эпидситуацию в городе. «Ничего не могу пока вам дать», — сказала «Нашей Ниве» заместитель начальника Главного управления здравоохранения Людмила Ковалева, прежде чем положить трубку.

Эта обстановка секретности и нервозности отличает Беларусь от других стран, столкнувшихся с пандемией. В отличие от России, Казахстана, Польши, Литвы и других стран информация о количестве больных объявляется в нашей стране нерегулярно, «обрывочно», иногда даже в загадочной, ребусной форме. В отличие от других стран в Беларуси не публикуется официальной информации о географической локализации выявленных случаев Covid-19, что дает повод для разных слухов. Минздрав объясняет такой подход нежеланием провоцировать панику, пишет «Наша Нива». В итоге паника переполняет социальные сети и месседжеры.

Радует, что в белорусской армии нет ни вируса, ни паники.

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