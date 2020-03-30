В белорусской армии нет ни вируса, ни паники

В Вооруженных Силах Беларуси нет ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Виктор Хренин, сообщает БелТА.
«У нас никакой паники нет. Мы планово проводим все мероприятия, — сказал Виктор Хренин. — На сегодняшний день в Вооруженных Силах нет ни одного случая заражения коронавирусом».
По его словам, в эти дни на десяти полигонах Беларуси отрабатываются различные мероприятия, в них задействованы 7,5 тыс. военнослужащих.
«Они здоровы и способны выполнять задачи. Однако мы не расслабляемся. Наши санитарно-эпидемиологические службы, медики находятся в повышенной готовности», — заверил министр обороны.
Власти Витебска ввели план по противодействию коронавирусу COVID-19
«В Витебске вспышка?» и другие вопросы Минздраву
Витебский актер заболел коронавирусом, он в реанимации. 10 артистов на больничном. Все спектакли отменены
Студентов ВГУ просили не возвращаться с выходных в Витебск, но карантин не объявлен
Сайт Витебского горисполкома не сегодня перестал работать
Что произошло в Витебске и Витебской области за неделю
Эксперт рассказал почему технологии развиваются во всем мире, но в Беларуси все иначе