В белорусской армии нет ни вируса, ни паники

В Вооруженных Силах Беларуси нет ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Виктор Хренин, сообщает БелТА.

Виктор Хренин

«У нас никакой паники нет. Мы планово проводим все мероприятия, — сказал Виктор Хренин. — На сегодняшний день в Вооруженных Силах нет ни одного случая заражения коронавирусом».

По его словам, в эти дни на десяти полигонах Беларуси отрабатываются различные мероприятия, в них задействованы 7,5 тыс. военнослужащих.

«Они здоровы и способны выполнять задачи. Однако мы не расслабляемся. Наши санитарно-эпидемиологические службы, медики находятся в повышенной готовности», — заверил министр обороны.

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