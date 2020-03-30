В белорусской армии нет ни вируса, ни паники

В Вооруженных Силах Беларуси нет ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Виктор Хренин, сообщает БелТА.

«У нас никакой паники нет. Мы планово проводим все мероприятия, — сказал Виктор Хренин. — На сегодняшний день в Вооруженных Силах нет ни одного случая заражения коронавирусом».

По его словам, в эти дни на десяти полигонах Беларуси отрабатываются различные мероприятия, в них задействованы 7,5 тыс. военнослужащих.

«Они здоровы и способны выполнять задачи. Однако мы не расслабляемся. Наши санитарно-эпидемиологические службы, медики находятся в повышенной готовности», — заверил министр обороны.

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