В Городокском районе Peugeot насмерть сбил женщину

Женщина погибла под колесами автомобиля в Городокском районе Витебской области на трассе Р15 Витебск — Городок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Авария произошла 28 марта около 22:30.
32-летний водитель автомобиля Peugeot сбил шедшую в попутном направлении в сторону Городка 55-летнюю женщину. Световозвращающими элементами она обозначена не была.
От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.
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