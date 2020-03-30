В Городокском районе Peugeot насмерть сбил женщину

Женщина погибла под колесами автомобиля в Городокском районе Витебской области на трассе Р15 Витебск — Городок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Авария произошла 28 марта около 22:30.



32-летний водитель автомобиля Peugeot сбил шедшую в попутном направлении в сторону Городка 55-летнюю женщину. Световозвращающими элементами она обозначена не была.

От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.



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