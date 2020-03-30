Медики Витебской области оказались на передовой в борьбе с COVID-19, им нужна наша помощь

Поддержка медиков, оказавшихся на передовой в борьбе с COVID-19, со стороны государства, всех служб, госорганов, общественных организаций и населения – важная составляющая общего успеха в противодействии пандемии, захлестнувшей мир.

Так, более 2,3 млн рублей будет выделено из республиканского бюджета на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, в том числе свыше 143 тыс. рублей в виде межбюджетного трансферта поступит в консолидированный бюджет Витебской области. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 21 марта 2020 года №163.

Не осталась в стороне и общественность на местах. Например, Витебское областное отделение Белорусского фонда мира передаст областной инфекционной больнице 3 тыс. рублей, которые будут направлены на приобретение индивидуальных средств защиты для медработников, сообщают «Витебские вести».

– В рамках реализации наших ключевых программ «Память» и «Забота» и мероприятий к 75-летию Великой Победы основную часть собранных средств в этом году направляем на благоустройство мест, связанных с увековечением памяти жертв фашизма, защитников Отечества, а также оснащение палат для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в областном госпитале инвалидов ВОВ «Юрцево» в Оршанском районе, областной больнице и других медучреждениях региона. Однако, учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию, решили выделить часть средств на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это общее дело, которое требует вклада каждого из нас, – сказала председатель областного отделения БФМ Татьяна Туманова.

Отметим, что Минздрав открыл специальный благотворительный счет для содействия санитарно-противоэпидемическим мероприятиям и охране здоровья населения. Это вызвано тем, что в ведомство поступали обращения от граждан, предприятий, организаций, представителей частного бизнеса с инициативой оказать спонсорскую помощь системе здравоохранения в столь сложный период. Счет открыт в госучреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования». Благотворительные средства будут распределены в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения, пойдут на закупку средств защиты для врачей, тест-систем, лекарственных препаратов и других необходимых вещей.

По официальным данным ведомства на 27 марта, в республике на медицинском контроле и лечении по причине коронавируса находилось 62 пациента, а 32 человека, у которых ранее был положительный тест на COVID-19, уже выписаны или готовятся к выписке.

Реквизиты для оказания помощи:

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000

В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

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