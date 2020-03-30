Реклама на ОНТ намекает на угрозу смерти от коронавируса, но в Беларуси никто не умер

На телеканале ОНТ начали показывать социальную рекламу, в которой предупреждают, что коронавирус опасен для пожилых людей и призывают на каникулах не везти внуков к бабушке, сообщило «Еврорадио».

В 27-секундном ролике внучка чихает, находясь в одной комнате с бабушкой. Бабушка желает ей быть здоровой, потом тоже чихает, взрывается, как шарик, и исчезает. Так зрителям дают понять, что в результате заражения вирусом пожилой человек может умереть.

Отметим, что белорусский Минздрав сообщает, что от коронавируса в стране не умер ни один человек.

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