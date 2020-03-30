В Полоцке при попытке потушить огонь в доме два человека получили ожоги

29 марта произошел пожар дома по улице Партизанской в городе Полоцке. Находившиеся в доме мужчина и женщина 1961 года рождения пытались потушить огонь самостоятельно. В результате они получили термические ожоги. Мужчина получил ожоги 1-3 степени (15% тела), женщина — 1-2 степени (12% тела). Они были госпитализированы в Полоцкую городскую больницу, сообщили в МЧС.

Сообщение поступило в МЧС в 17-23. По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение деревянного дома. Находившиеся в доме мужчина и женщина до прибытия подразделений МЧС покинули дом.