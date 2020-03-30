В Полоцке при попытке потушить огонь в доме два человека получили ожоги

29 марта произошел пожар дома по улице Партизанской в городе Полоцке. Находившиеся в доме мужчина и женщина 1961 года рождения пытались потушить огонь самостоятельно. В результате они получили термические ожоги. Мужчина получил ожоги 1-3 степени (15% тела), женщина — 1-2 степени (12% тела). Они были госпитализированы в Полоцкую городскую больницу, сообщили в МЧС.

Сообщение поступило в МЧС в 17-23. По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение деревянного дома. Находившиеся в доме мужчина и женщина до прибытия подразделений МЧС покинули дом.

В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество.

По данному пожару проводится проверка, причина устанавливается.

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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