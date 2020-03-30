Приезжие устроили поножовщину в Витебске

Двое жителей Климовичского района Могилевской области устроили драку с поножовщиной в Витебске.

На место происшествия выбыли ближайшие наряды патрульно-постовой службы милиции, а также следственно-оперативная группа. Выяснилось, что двое знакомых приехали в Витебск на заработки. Они жили вместе в комнате одной из гостиниц Витебска на протяжении двух недель. В один из вечеров, перебрав со спиртным, ранее судимый 40-летний мужчина решил поделиться жизненным опытом со своим 28-летним товарищем. Тот не стал слушать, в результате чего между мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В качестве аргумента в споре 40-летний фигурант взял в руки кухонный нож и нанес несколько ударов оппоненту. В результате тот оказался в больнице, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Подозреваемый задержан и находится под арестом.

Следователями возбуждено уголовное дело.

Власти Витебска ввели план по противодействию коронавирусу COVID-19

«В Витебске вспышка?» и другие вопросы Минздраву

Витебский актер заболел коронавирусом, он в реанимации. 10 артистов на больничном. Все спектакли отменены

Студентов ВГУ просили не возвращаться с выходных в Витебск, но карантин не объявлен

Сайт Витебского горисполкома не сегодня перестал работать

Что произошло в Витебске и Витебской области за неделю

Эксперт рассказал почему технологии развиваются во всем мире, но в Беларуси все иначе

Жителя Витебска забрали в больницу с остановки из-за коронавируса. Как он провел 10 дней под подозрением

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...