Минздрав подтвердил появление новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщил Минздрав, по состоянию на 30 марта количество заражённых с лабораторно подтверждённым COVID-19 в Беларуси составляет 152 человека. Из них 105 человек проходят лечение, выписаны — 47.

Всего за минувшие сутки было госпитализировано 110 человек. Сегодня утром стало известно о том, что у трех жителей Лельчиц обнаружен коронавирус COVID-19.