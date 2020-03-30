Минздрав подтвердил появление новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщил Минздрав, по состоянию на 30 марта количество заражённых с лабораторно подтверждённым COVID-19 в Беларуси составляет 152 человека. Из них 105 человек проходят лечение, выписаны — 47.
Всего за минувшие сутки было госпитализировано 110 человек. Сегодня утром стало известно о том, что у трех жителей Лельчиц обнаружен коронавирус COVID-19.
В стране проведено более 30 тыс тестов на коронавирусную инфекцию.
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