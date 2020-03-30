Студентов ВГУ просили не возвращаться с выходных в Витебск, но карантин не объявлен

Телеграм-канал «Сидим дома с отчислено» опубликовал информацию о том, что студентам Витебского государственного университета (ВГУ) запретили возвращаться с выходных на занятия из-за ситуации с коронавирусом. TUT.BY попытался разобраться, что происходит.



По информации телеграм-канала, студентам сообщили, что иногородним ребятам, кто уехал из Витебска на выходные, не нужно приезжать на занятия «включительно по понедельник», 30 марта. А дальше — «ждать распоряжений».

При этом в вузе собирают информацию о том, где студенты находились по состоянию на 29 марта, а также адреса родственников (бабушек, мужей и т.д.).



Проректор университета Мирослава Бобрик не ответила на вопросы TUT.BY, был ли запрет иногородним студентам возвращаться с выходных в Витебск и все ли учащиеся сейчас посещают занятия.

По ее словам, в университете сейчас «корректируют график работы и расписаний занятий студентов». С чем это связано, проректор не уточнила.

— Мы работаем в том же режиме, в котором работали на прошлой неделе. Но сегодня корректируем график.

До руководства областных управлений по образованию и здравоохранению в рабочее время 30 марта дозвониться нам не удалось ни на рабочие, ни на мобильные номера.

Источник в ВГУ сообщил TUT.by, что официального карантина в университете нет, но о студентах действительно собирают сведения: номера телефонов и адреса, где они живут.

— Занятия идут по две пары в день, остальные проходят дистанционно, — отметил сотрудник вуза.

В группе университета в соцсети сообщают, что в вузе «проводится полный комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий». В частности, «ограничено посещение студенческих общежитий (кроме проживающих в них людей); во всех учебных корпусах, общежитиях размещены информационные стенды; ограничено проведение массовых мероприятий; во всех корпусах университета и общежитиях размещены дополнительные средства для дезинфекции рук; увеличено количество влажных уборок с использованием спецсредств».

Напомним, в прошлую пятницу распоряжением министра всем милиционерам страны запретили въезд и выезд из Витебской области.

Позже стало известно о том, что витебский драмтеатр отменил все спектакли — у одного из актеров пневмония и коронавирус, он в реанимации на ИВЛ.



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