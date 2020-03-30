В настоящий момент сайт Витебского горисполкома не работает. Перебои в работе начались около 14-00.
Это может быть связано с большим количеством заходов на сайт, техническими сбоями на оборудовании и линях связи, предполагают специалисты. Не исключены и хакерские атаки.
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