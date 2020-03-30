Сайт Витебского горисполкома не работает

В настоящий момент сайт Витебского горисполкома не работает. Перебои в работе начались около 14-00.

Это может быть связано с большим количеством заходов на сайт, техническими сбоями на оборудовании и линях связи, предполагают специалисты. Не исключены и хакерские атаки.

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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