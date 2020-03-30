Витебский медуниверситет организовал горячую линию по ОРЗ

С 30 марта Витебский государственный медицинский университет организовал горячую линию по вопросам ОРЗ. Воспользоваться ей могут сотрудники учреждения. Об этом сообщается на сайте ВГМУ.

Для консультаций рекомендуется обращаться к сотрудникам кафедры инфекционных болезней с курсом факультета повышения квалификации и подготовки кадров. На сайте приводятся контактные телефоны доктора медицинских наук, профессора Дмитраченко Татьяны Ивановны и кандидата медицинских наук, доцента Акулич Натальи Фёдоровны.

В ВГМУ «Витебскому Курьеру» сообщили, что занятия идут, карантин не объявлялся. Там также подчеркнули, что ситуация на контроле. Однако что касается эпидемиологической ситуации в городе там информацией не владеют, рекомендовали обращаться в Облздрав.

Информацию о контактах заразившихся вирусом собирает МВД для реагирования в случае необходимости.

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